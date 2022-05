Horváth Éva intim pillanatot osztott meg

A hónapok óta Balin élő Horváth-család ismét egy érzelmes bejegyzéssel köszönt be követőinek. Kristóf, Éva nagyfia, aki éppen ma ünnepli a szülinapját, kapott egy tortát, erről fotó is készült.

Anyukája, Éva jogosan nagyon büszke rá, mert Kristóf szuper gyorsasággal illeszkedett be a balinéz óvodába, ahol pár hónap alatt folyékonyan megtanult angolul beszélni. Hiába, azt mondják a gyerekek agya, mint a szivacs! Úgy tűnik, ezt a kis göndör fürtös gyerkőc be is bizonyította.