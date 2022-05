„Ha akarnám sem tudnám titkolni, hogy jól érzem magam” - Immár hivatalos, elvált Marsi Anikó

Feltűnő jelenség egy csinos, sportos testalkatú szőke nő egy barkácsáruház folyosóján, amint a párjával cserfesen épp a kőműves kalapácsok között válogat. A kalapáccsal néha a levegőbe csap, játékosan mutogat a mellette álló férfinak, hangosan nevetnek, messziről látszik, hogy nagyon jól érzik magukat.

Fotó: Mate Krisztian

Marsi Anikó több, mint két és fél évtizede dolgozik a médiában, de bizton állíthatjuk, hogy ilyen minőségében még sosem láttuk őt nyilvános helyen: a szabadidejében melósnak állt. Az új élete csak nemrégiben kezdődött el, egy évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy 16 évnyi házasság után szétmentek Palik Lászlóval. A híres páros 2021 nyarán jelentette be, hogy külön utakon folytatják, a hivatalos válással azonban nem kapkodtak, a hírek szerint sem Paliknak, sem Anikónak nem volt fontos, hogy jogi úton is lezárják a kapcsolatot.

Fotó: Mate Krisztian / Bors

”Hogy papírom legyen arról, már nem élünk együtt, nem fontos.”

„El fogunk válni, ha az valamiért fontos lesz. Az, hogy férjhez menjek, menyasszony legyek, nagyon fontos volt. Az, hogy legyenek gyerekeim és a férjemtől szülessenek, az is nagyon fontos volt. Az viszont, hogy papírom legyen arról, már nem élünk együtt, nem fontos. Talán lesz majd olyan pillanat, amikor az fontos lesz” – nyilatkozta korábban Marsi Anikó, akinek az életébe váratlanul lépett be Gyarmati Gábor, akivel korábban csak látásból, hallomásból ismerték egymást. Ebből az ismeretségből alakult ki egy olyan, mindent elsöprő szerelem, ami felülírt mindent.

Eljött az idő, hogy Anikó és Palik László hivatalosan is elváljon egymástól, lapunk értesülései szerint ez a procedúra már meg is történt.

– Mivel nem volt köztük vita vagy lezáratlan kérdés, nagyon hamar megtörtént a válás – nyilatkozta a Borsnak, Marsi Anikó egy barátja. – Mindössze egyszer kellett megjelenniük a bíróságon, és a következő ülésen már ki is mondták a válást. Nem verték nagydobra, de nem bujkáltak senki elől. Nem volt miért – mondta az informátor.

– Hivatalosan is elbúcsúztunk egymástól, a közös, csodálatos fiainkat együtt neveljük, ezzel kapcsolatban nem is szeretnék többet mondani – tette hozzá a Tények műsorvezetője.

Fotó: Mate Krisztian / Bors

Az életben a legfontosabb, a harmónia

Marsi Anikó szemmel láthatóan kivirult az elmúlt időszakban. Ennek egyik oka nyilván Gábor, a szerelme, akivel nagyon jól megértik egymást, a másik pedig az, hogy a munka frontján minden úgy alakul az életében, ahogy azt évtizedekkel ezelőtt eltervezte.

A híradózás az egyik legnagyobb szerelem az életemben, a Tények szerkesztőségében otthon vagyok, élvezem minden percét, azt hiszem, nagyon szerencsés vagyok, hogy a hobbim lehet a munkám – magyarázta Marsi Anikó, majd így folytatta:

– Emellett Gáborral elindítottunk egy közös vállalkozást, lakásokat újítunk fel újra felhasznált anyagokból, illetve ha nem jutunk ilyesmihez, akkor azt szem előtt tartva, hogy minél szerényebb költségvetésből jöjjön ki a ráncba szedés. Minden szabadidőnket ennek szenteljük, építési anyagokra vadászunk, lakberendezési és barkácsáruházakban bolyongunk, ötleteket gyűjtünk, és megvalósítunk. A Tények műsorvezetése mellett, ami egy nagyon kötött műfaj, ez egy fantasztikusan kreatív szál az életemben, a kettő együtt adja meg azt a harmóniát, amire mindig is vágytam.



Az esküvő elől sem zárkózik el

Anikó számára az elmúlt egy év nagyon eseménydús volt, és a jelek szerint az elképesztő lendületből egy szemernyit sem kíván engedni a tévés.

– Tele vagyok energiával és tervekkel, ha akarnám sem tudnám titkolni, hogy jól érzem magam most a bőrömben. Hiszek a csodákban, és nem zárkózom el semmi elől, amit a jövőben hoz számomra az élet. Bár Gáborral nem tervezünk esküvőt, ha egyszer mégis úgy döntünk, hogy össze akarjuk kötni az életünket, megtesszük. Négy csodás gyermek szülei vagyunk, úgy érzem most igazán teljes az életünk. Annak külön örülök, hogy a múltat is úgy tudtuk lezárni, hogy nincsen felesleges feszültség az életünkben, és nyugalomban élhetjük a mindennapokat. Azt hiszem, ennél több nem is kell.

Fotó: Mate Krisztian / Bors