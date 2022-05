Újabb lesújtó hír érkezett: Meghalt a Vészhelyzet színésze

Hosszú betegség után 75 éves korában elhunyt John Aylward – tudatta az ügynöke a Hollywood Reporterrel.

A színész 1976-ban kezdte tévés-filmes karrierjét a The Secret Life of John Chapman című tévéfilmmel. Szerepelt az itthon is népszerű Miért éppen Alaszka? című sorozat több részében, feltűnt az Armageddon mozifilmben. Később is számos sorozatban dolgozott (Másvilág, A szökevény, Családjogi esetek, Ügyvédek).

Olyan ismert szériákban kapott kisebb-nagyobb szerepet, mint az X-akták, az Ally McBeal, a Kés/alatt, a Carivále, az Elnök emberei, az Alias, a Nyomtalanul. A Vészhelyzet 74 epizódjában ő volt Dr. Donald Anspaugh.