Órákkal műtétje után meghalt a színésznő, családja közleményt adott ki

Meghalt Chethana Raj színésznő, miután zsírleszíváson esett át egy magánklinikán. A 21 éves híresség tragédiája hétfőn, Bengaluru városában történt. A műtét után komplikációk merültek fel, a színésznő tüdejébe folyadék került, alig kapott levegőt. Chethanát át kellett szállítani egy kórházba, ahol 45 percen keresztül küzdött az életéért, de már nem tudták megmenteni.

Indian TV star Chethana Raj dies during fat removal surgery aged just 21https://t.co/yf9kC0m6bF — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) May 17, 2022

Kiderült, a 21 éves lány korábban megkérdezte a szüleit a műtétről, de ők nem egyeztek bele. Chethana ezekután döntött úgy, hogy szülei tudta nélkül átesik a zsírleszíváson.

A lányom a kórház hanyagsága miatt halt meg. Az orvosok szülői beleegyezés és megfelelő felszerelés nélkül hajtottak végre műtétet – idézi a Mirror a színésznő édesapját, aki jogi lépést fontolgat.

Chethana több népszerű indiai tévésorozatban is szerepelt, mint a Geetha, Doresaani and Olavina Nildana – de filmszerepei is voltak.