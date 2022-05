Eljött az idő, fordulópont várható Gönczi Gáborék kislányának életében

Gönczi Gábor kislánya, Gréti tavaly augusztusban látta meg a napvilágot. A kisgyermek életében ugyanakkor hamarosan egy jeles esemény várható: Gáborék úgy látják, itt az ideje, hogy megkereszteljék.

– Mi ezeknek a családi eseményeknek mindig nagy feneket kerítünk, hiszünk abban, hogy mindent meg kell ünnepelni. Gréti most ott tart, hogy mondjuk egy asztalhoz fel tud állni, meg mászik mindenhova, úgyhogy most már eljött az idő a kereszteléshez – mesélte a műsorban Gábor, akik kettős keresztelőt terveznek, hiszen a felesége testvérének a kisfiát is most fogják megkeresztelni.

A jeles esemény Dabason lesz, hogy aztán a két család együtt tudjon ünnepelni.