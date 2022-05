Durván kiakadt Tóth Andi: Ezt üzente Berki Krisztián halálával kapcsolatban

„Én is hallottam a megrázó hírt, hogy Berki Krisztián már nincs közöttünk. Ezúttal is részvétem az egész családnak és baráti körének! Sajnos olvastam pár kommentet. Sokat is.

Az emberiség kiábrándító és undorító. Mindenemmel kívánom, hogy Isten bocsássa meg minden szavatokat és gondolataitokat.

Ez az ország, ez a világ a velejéig romlott. Szégyellem magam helyettetek is”

– írta Andi az Instagramon.