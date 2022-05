Csuti szerelme nem titkolózik többé, nyilvánossá tette közösségi oldalát

Szabó András Csuti egy reggeli műsorban vallotta be, hogy korábban Madridba nem egyedül utazott el. Így nem is tudta tovább titkolni, hogy kibontakozóban van valami, méghozzá egy csinos hölggyel. Ekkor bevallotta, hogy egy civil nővel volt a Spanyolországban, de még csak az ismerkedés fázisában tartanak.

Azóta már kiderült, hogy Reginának hívják, de közösségi oldalán csak a becenevén, Ginaként hivatkozik magára. Csuti gyönyörű szerelmének Instagramja egész eddig privátra volt állítva, ám úgy tűnik, mostanra beletörődött a kiváncsiskodók megerősödött figyelmébe, és levette a korlátozást: fiókja már bárki számára megtekinthető.

Képeiből ítélve a lány nagyon szeret utazgatni: több helyen is készített már képeket, például Mallorcán, Skóciában és Madridban is.

Csuti korábban azt is elmondta, hogy igyekszik mostani kapcsolatában nem elkövetni azokat a hibákat, amiket Kulcsár Edinával közös házasságukban. Az üzletember egyszer azt nyilatkozta, hogy tanult hibáiból, és úgy tűnik ezt most kamatoztatni is tudja.