Csonka András vallomása: Megalkuvó voltam

Formabontó színházi produkcióra készül Csonka András – számolt e a hírről a Metropol. A sztár május 13-án a 6SZÍN-ben vall leplezetlen őszinteséggel Gerlits Réka és Mészáros Piroska Mindennapi bátorságunk című előadásában. A Bátorságok Könyve online magazin két alkotójának nagy örömmel mondott igent Bandi, aki nem tagadja, nem mindig volt a legbátrabb az életében.

Bátorság vagy gyávaság?

– Ha végignézek az életemben és visszapörgethetném, akkor nagyon sok mindent másképp csinálnék, gondolok itt a magánéletemre, társasági életemre vagy a szakmai próbálkozásaimra. Az átlagnál többször akartam megúszni a dolgokat vagy megalkuvó voltam. A Főiskola után a munkám volt a mentsváram, édesapám szellemi leépülése óriási feszültség faktor volt otthon. A Família Kft. nagyon jó menekülő út volt számomra; a szakmai sikerek jöttek, a magánéletemet viszont teljesen eltemettem. Akkor örültem, hogy belekapaszkodhattam a sorozatba, de ha lehetne, visszatekerném az idő kerekét. Ha visszapörgethetném az életem, teljesen másképp csinálnám, de visszanézve ezt könnyű mondani. Kifejezni könnyű, amit elszúrtam, de vajon ez bátorság vagy gyávaság? – vetette fel a kérdést Bandi.

Veszélyes kreált valóság

Csonka András a két műsorvezetőnő egyöntetű vélemény szerint azon kevés hírességek közé tartozik, aki ugyanúgy felvállalja a gyengeségeit, ahogy a sikereit is, ami a közösségi média világában igazi bátorságra vall.

Fotó: Végh István

– Bátorság? Inkább vágy az őszinteségre. Tudjuk miről szólnak a mai világban a dolgok, miközben sokszor egy kreált valóságot látunk. Nem szeretem, hogy közismert emberek, színészek kinyilatkoztatnak, egy idealizált képet mutatnak, ahelyett hogy felvállalnák a gyengeségeiket. Hosszútávon nem működnek az álarcok. Nekem az igazi bátorságom, hogy felvállalom a gyengeségeimet. A közösségi média sok szempontból nagyon káros, hiszen csak azt látjuk, hogy mindenki utazik, gyönyörű, drága ruhákban jár és photoshopolt fejjel vigyorog, ami miatt rengeteg ember érezheti rosszul magát – mondta Bandi.

Minden embernek van egy sztorija

Gerlits Réka és Mészáros Piroska saját barátságuk, élettörténetük és karrierjük alapján állítja színpadra a Mindennapi Bátorságaink című előadást.

– Lényegében elindul két lány azon az úton, hogy a végén a Bátorságok Könyvénél lyukadjon ki. Amikor megszületett az ötlet, rögtön éreztük, hogy nagyon nagy vállalás ez a részünkről, hiszen olyan intim témákat is érintünk az előadáson mint; az anyaság, nőiség, párkeresés vagy a plasztikai beavatkozások. Fontos volt számunkra az őszinteség, mivel minden embernek van egy sztorija, mindenkinek fontos, hogy bátor legyen, hiszen ki kell tudnunk magunkért állni. Fontos, hogy ezt együtt barátként és kollégaként csináljuk, hiszen a Bátorságok Könyvét is a mi életünk, barátságunk története szülte. Az elmúlt egy évben számtalan beszélgetésünk volt már hírességekkel, kollégákkal és közéleti szereplőkkel, akik vicces vagy olykor drámai történeteiken keresztül osztották meg velünk, mi is számunkra a bátorság. Ezek az előadások egyszeriek és megismételhetetlenek, hiszen a produkció második felében hallható interjú csak ott, egyszer hangzik majd el – mesélte Réka és Piroska.