Csepregi Éva fia régóta vágyik az apaszerepre: Költözés után jöhet a gyerek

A házaspár közel négy évvel ezelőtt ismerkedett meg, ez idő alatt pedig sikerült tökéletesen összecsiszolódniuk, május 21-én lesz egy éve, hogy hivatalosan egybekeltek.

– Gyorsan eltelt ez az egy év, megtanultuk egymást elfogadni, azokat az apró dolgokat is, amit addig nehezen sikerült. Kiegyenlítődött az a mérleg, ami alapja tud lenni egy házasságnak. Mindketten sokkal elnézőbbek vagyunk, elérkezett a kapcsolatunk egy olyan fázisba, hogy mindamellett a legjobb barátom, jól működünk férj és feleségként is – kezdte a zenész, aki már most készül az ünneplésre.

Két éven belül bővülhet a család, Dávid és Dóri gyermeke érkezésével.

„Beérjük egy kis apró kedvességgel”

– Dórival ellentétben izgulósabb típus vagyok, mindig meg szoktam valamivel lepni az évfordulók alkalmából. Nem vagyunk túlzottan romantikusak, beérjük egy apró kis kedvességgel vagy akár egy közös vacsorával is. Három dátum van, amit meg kell jegyeznem, február 8-án ismerkedtünk meg, május 21-én a polgári esküvőnk, szeptemberben 25-én pedig a lagzink volt – mondta mosolyogva, majd hozzátette, már a családalapítás is szóba került közöttük.

„Lakáskeresésben vagyunk”

– Időnként olvasom édesanyám nyilatkozatait, hogy készül a nagymama szerepre, de egyelőre ez még csak most kezd körvonalazódni. Jelenleg lakáskeresésben vagyunk, Budapest külvárosában szeretnénk megtalálni az álomotthont, és már úgy készülünk, hogy ebben a gyerekszoba is helyet kapjon. Dórinak is voltak kételyei ez ügyben, de látunk körülöttünk arra példát, hogy a gyereknevelést is lehet lazán kezelni – mesélte.

Jövőre már a gyerekkérdésre is rákészülünk. Amikor kis srácként megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, gyakran mondtam, hogy apuka. Főleg fontos anyukám és apukám miatt is, hogy sokáig láthassák még az unokájukat. Régóta vágyom az apa szerepre, ráadásul hétköznap ráérek, így minden adott a családalapításhoz, nagyon nagy álom – mondta mosolyogva.

Az énekesnő régóta vágyik unokára.

„A zenészélet egy ilyen világ”

Dávid és Dóri számára az idei nyár nagy megpróbáltatás lesz, ugyanis a koncertek, fellépések mellett több családi eseményen is jelen kellene lennie.

– Hat esküvőre vagyunk hivatalosak, miközben dolgoznom is kell, jócskán megnövekedtek a megkeresések. Dóri jól tudja, hogy a zenészélet egy ilyen világ, ráadásul nem egyedül döntök, hiszen a Neotonban és a saját zenekaromban is többen dolgozunk együtt. Ez utóbbival nyáron koncertfilmmel, szeptemberben pedig új lemezzel jövünk ki – fűzte hozzá Dávid.

2019-ben alakult Dávid zenekara. A koronavírus-járvány miatt ugyan akadályokba ütköztek, legalábbis a koncertezés tekintetében, de most végre szabad az út, hogy megvalósítsák álmukat, és sikerre vigyék az együttest. – Egy kisebb tavaszi turnéval kezdtük az idei évet, egyre több felkérés érkezink hozzánk. Készülünk a következő hónapok fesztiváljaira is, végre elkezdtünk úgy létezni, mint egy rendes zenekar. Szeptember környékén új lemezzel, nyáron pedig egy koncertfilmmel jövünk ki – mesélte Dávid, majd hozzátette, annak ellenére, hogy társaival korábban nem ismerték egymást, rendkívül jó kapcsolatot ápolnak. – Mára a legjobb barátok lettünk, aminek köszönhetően a közös munka is sokkal jobban megy – fűzte hozzá.