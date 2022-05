Beteljesül a szerelem: Dobos Attila és Erzsó házassága megkaphatja az Isteni áldást

Ugye emlékeznek a Bors cikkére, melyben Erzsó, Dobos Attila szerelme kijelentette: feleségül menne a sajnos már elhunyt legendás zeneszerzőhöz. „Ha az egyház megengedi, én utólag is hozzámennék Attilához” – nyilatkozta május 3-i cikkünkben Erzsó.

Sokszor halasztott esküvő

Sokan meglepődtek a kívánságon, pedig tény, hogy Dobos Attila többször is el szerette volna venni a menyasszonyát. Sajnos a frigyet több ok is késleltette, a pandémia és a betegség miatt folyton eltolták az esküvőt. Idén áprilisra tűzték ki az egybekelés időpontját, de az sajnos a zeneszerző halála miatt nem következett be. Pedig a szerelmesek még az utolsó együtt töltött napokban is azt szerették volna, hogy mielőbb egybe keljenek.

– Az én drágám még a kórházban is azt mondogatta, hogy el szeretne venni. De mindig azt mondtam neki, hogy előbb gyógyuljon meg és akkor megtarthatjuk azt a menyegzőt, amiről álmodtunk – kezdte Erzsó a megkeresésünkre.

Fotó: Hatvaniné Erzsó/Facebook

Telefonon megörökített szándék

A látogatások alakalmával többször is készített videókat és hangfelvételeket, hogy minél több közös emlékük legyen. Az egyik ilyen látogatás alkalmával Erzsó felvette azt, amikor Attila megkéri, hogy hívjon papot, aki összeadja őket.

– Emlékszem rá, hogy a kórházban voltunk és akkor mondogatta, hogy hívjak papot és itt és most össze akar velem házasodni. A telefonommal csináltam pár felvételt, amikor ezt mondta, csináltam másolatot is a számítógépre.

Nos, ezek a felvett beszélgetések akár döntőek is lehetnek a rendkívüli házasság engedélyezéséhez. Tóth Mihály lelkész is beleásta magát a nem mindennapi ügybe, és talált is egy lehetséges megoldást az egyházi gyakorlatban. Úgy véli, hogy Erzsó és Attila házassága megkaphatja az Isteni áldást.

A házasságkötést, azaz a házasulandó felek közötti életszövetséget, a két fél által kimondott "konszenzus" jelenti, amikor elhangzik, hogy "Feleségül veszlek" és "Feleségül megyek hozzád". Ennek a pap is csak egy tanúja az egyház oldaláról, amelyre az áldást kéri. Normális esetben, egy egyházi személy és két tanú előtt kell ennek megtörténnie, azonban ha rendkívüli esetben nem tud jelen lenni egyházi személy, a tanúk igazolása is elégséges lehet.

Fotó: Bors

Ellenőrizhető a dátum is

Ha tényleg van bizonyíték, videó vagy hangfelvétel, akkor a kapcsolat szentesítése nem lehetetlen. Ezeknek a fájloknak a dátumai is ellenőrizhetőek és bizonyítja a kimondott fogadalmukat. Az akkor létrejött életszövetségre kérhetik Isten áldását – tájékoztatta lapunkat a lelkész.

– Már egyeztettem a lelkész úrral, és igyekszünk időpontot találni, ami megfelel egy megbeszélésre – számolt be örömmel a slágergyáros szerelme.

Erzsó úgy érzi, ha valóban létrejöhet a frigy elhunyt szerelmével, azzal Attila végakaratát teljesíti, és érzelmi megnyugvást kap.