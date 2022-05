Elképesztő siker, lenyűgözte a híres brit tehetségkutató zsűrijét a magyar csapat

Ki ne emlékezne az Attraction árnyékszínház sikerére, akik kilenc éve megnyerték a Britain′s Got Talent tehetségkutatót. A csapat vezetőjének fia is versenybe szállt és trónfosztásra készül. Az Attraction Juniors hangos sikert aratott a válogatón, a zsűri és a közönség is állva tapsolt a produkció után.