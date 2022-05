A 11. lombik sikerült: 10 év próbálkozás után anya lett Oszvald Marika lánya

A Jászai Mari-díjas színésznő lánya, Hídvégi Krisztina május elején életet adott első gyermekének. A büszke nagymama a TV2 Mokka adásában mesélt arról, hogy gyermeke tíz éve próbálkozik, hogy anya lehessen.

Különleges dolgot csináltak, olyan technikát alkalmaztak, hogy kicsit megkarcolták a méhet, és most összejött. Kriszta nagyon elszánt és kitartó volt, ezt örökölte tőlem. Én is olyan vagyok, addig nem hagyom a dolgokat, amíg létre nem jön az, amit elterveztem. Ez nála is így van, de minden hónapban, amikor kiderült, nem fogant meg, gyászoltunk - mesélte a színésznő.

Azt is elárulta, a 11. beültetés járt sikerrel.