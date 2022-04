Zalatnay Sarolta: Örülök, hogy vasárnap a boldogság nyert

A választásokon idén az emberek a háború és béke között döntöttek és az ország az utóbbira szavazott. Zalatnay Sarolta számára ez a választás többet jelentett egy egyszerű ’x’ beírásánál. Szerinte itt nem egy párt, hanem a lehetőségek győztek.

– Én csak annyit tudok mondani, hogy örülök. Nem lepődtem meg és szerintem a legjobb döntés volt, amit az emberek hozhattak. Ezen a választáson vasárnap a boldogság és a lehetőségek nyertek, és én boldog vagyok emiatt – kezdte lapunknak az énekesnő, majd arról beszélt, hogyan telt számára a választás napja.



– Reggel felkeltem, elmentem szavazni és onnantól kezdve egy pillanatig sem aggódtam a végeredményen. Tudtam, hogy a legjobb kimenetele lesz ennek a választásnak. Szerintem jól jártunk és jó lenne, ha mindenki belátná ebben az országban, hogy nekünk szükségünk van most arra, hogy valaki erőskezűen összefogjon minket – nyilatkozta Zalatnay, aki mint kiderült, régről ismeri a miniszterelnököt.

– Kevesen tudják, hogy én fiatalként még tegező viszonyban voltam Orbán Viktorral. Már akkor is nagyon tiszteltük őket. Úgy tekintettünk rájuk, mint korunk Petőfijeire, és őszintén szólva nem gondoltuk, – vagy talán nem voltunk benne biztosak – hogy ekkora ember lesz belőle. Régen én is megpróbálkoztam forradalmárkodni, de rájöttem arra, hogy nem mindig kell direkt szembemenni a rendszerrel, néha csak el kell fogadnunk, hogy tényleg jó dolgok történnek velünk – tette hozzá Cini