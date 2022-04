Zalatnay Cini: Mami, nemsokára találkozunk

Zalatnay Sarolta is sokáig úgy gondolta, hogy örökké fog élni. A koronavírus miatt azonban több barátot elvesztett, ami gyökeresen megváltoztatta a véleményét. Ma már el-elgondolkodik az elmúlásról.

– Akármennyire is pozitív ember vagyok, néha én is elgondolkodom, hogy mi lesz, ha vége lesz. Sokszor úgy érezzük, hogy teljesen felesleges aggódni a jövőn, mert miénk az egész világ, na, ez az, amit mára már én is másképpen látok – kezdte a Borsnak az énekesnő, hozzátéve: mindez azzal jár, hogy hosszú évekkel ezelőtt elhunyt édesanyja is egyre többet eszébe jut.

– Néha azon kapom magam, hogy ülök az ágyon és azt gondolom, hogy édesanyámmal beszélgetek és annyit mondok neki, hogy „Mami, nemsokára találkozunk”.

