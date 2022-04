„Volt, hogy a fiammal együtt sírtam” – Szülés utáni depresszió gyötörte Hajdú Péter kedvesét

Láng Eszter imádja az anyaságot, ám számára is vannak nehéz pillanatok. Hajdú Péter gyönyörű menyasszonya a szülés után érezte magán a depresszió jeleit, volt, hogy napokon át csak sírt. A Borsnak most nem csak a szép, hanem a nehéz pillanatokról is kendőzetlenül mesélt.