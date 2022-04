Tovább dagad a botrány: Gyámügyhöz fordul G.w.M

G.w.M, polgári nevén Varga Márk év eleje óta a média középpontjában áll. Hasonlóan Kulcsár Edinához, ő is kilépett boldogtalan házasságából és új életet kezdett. Bár úgy tűnik, hogy Edina és Csuti kapcsolata rendeződött, a rapper és exe között feszült a viszony.

Pénz és láthatás

Márciusban a gyerektartás kérdésén vesztek össze, most pedig amiatt esett egymásnak G.w.M és Melanie, mert az édesanya állítólag tiltja, hogy a rapper láthassa a gyerekét. Erről a minap az édesapa posztolt az közösségi oldalán, amelyben azt állította, hogy bár a kislánya felhívta őt, hogy találkozni szeretne vele, az édesanya azt nem engedte. G.w.M állításaira reagált exe is, aki cáfolta a férfi állításait, valamint kikérte magának a hangnemet. A Bors megkereste a rappert, aki kijelentette: most már biztosan jogi útra tereli a gyerekek körüli kérdést.

„Engem csak a gyerekeimmel lehet sakkban tartani”

– Egyáltalán nem igaz az, amit Melanie írt, vagyis, hogy ne akarnék találkozni a gyerekeimmel. Tudom, hogy mindenféle rosszat írnak rólam az közösségi oldalakon, de engem ez egyáltalán nem érdekel. Engem csak a kislányom és kisfiam érdekel – kezdte a Borsnak G.w.M, aki rettentően haragszik volt feleségére.

– Én egy csalódott édesapa vagyok, akit a gyerekeivel igenis sakkban lehet tartani. Mindenki szerint én vagyok az, aki mocskolódik és támad, de azt senki nem látja, hogy Melanie mégis hogyan viselkedik a kamerákon és az Instagram-bejegyzéseken kívül. Nem kell mindent elhinni, amit ő mond! Az meg sajnos tény, hogy a felügyeleti kérdést mindenképp jogi, vagy gyámügyi úton kell lerendezni, mert a kizárólagos felügyeletet nem fogom hagyni – nyilatkozta lapunknak a rapper, akinek az elmúlt napokban bőven kijutott a drámából.

Fotó: Dombovari Tamas / Bors

„Még anyaként sem tudlak tisztelni”

A legutolsó vita pár napja robbant ki közöttük, amikor a rapper, G.w.M a következő formában fejezte ki véleményét gyermekei anyjáról:

– Előadod magad milyen diplomatikus, kifinomult áldozat vagy, de azt kellene látniuk, ahogyan a gyerekek előtt vagy kamera nélkül viselkedsz. Szégyen gyalázat vagy. Nem tisztellek innentől kezdve, de még anyaként sem tudlak, mert te teszed tönkre a gyerekeim lelkiállapotát. Szeretném, ha észhez térnél és nem magadat meg a pénztárcádat néznéd – fogalmazta meg bejegyzésében Márk.

Az elmúlt napok történéseinek fényében tehát a rapper úgy gondolja, hogy ideje van drasztikusabb eszközökhöz folyamodni, vagyis a bírósághoz és a gyámügyhöz. Mint mondta, már számára teljesen mindegy, hogyan is beszél vele volt felesége, de a gyerekei érdekeit hatványozottan a szeme előtt tartja. A rapper lapunknak megjegyezte: a kialakult helyzet felér számára egy késszúrással, hiszen nem akarja, hogy a kettőjük közt zajló ellenségeskedésnek a gyerekeik igyák meg a levét.

– Most az egyetlen örömöm, hogy Edina itt van mellettem és átsegíti ezen a borzasztó időszakon – tette hozzá.