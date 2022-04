Tóth Janka mindent elárult: Ez van közte és Krisztián között

Tóth Janka kiesése után válaszolt a rajongók kérdéseire. Elmesélte, mennyi szép emléket gyűjtött az Exatlon játékában, majd rátért arra a kérdésre, ami leginkább lázban tartja a rajongókat: mi is van közte és Somhegyi Krisztián között.

Krisztián a legjobb barátom. A legjobb barátom a való életben és itt a játékban is. Nincs köztünk semmi és nem is volt. Cuki, hogy mindenki arra gondol, hogy mi egy pár vagyunk és hogy a nagymamámnak is milyen nagy szerelme, de szeretném tisztázni, hogy semmi sincs közöttünk a barátságon kívül - mondta el a Bajnok.