Szégyenfalra teszi a bunkó vendégeket Molnár Anikó

Molnár Anikó szerint egyre gyarapodó jelenség, hogy az emberek időpontot foglalnak fodrászhoz, kozmetikushoz, műkörmöshöz vagy épp sminktetováláshoz, aztán a megbeszélt időpontban lemondás nélkül egyszerűen nem jelennek meg, köddé válnak. Az ilyen viselkedés nem csak tiszteletlen, de gazdaságilag súlyosan káros is, hiszen az adott vállalkozó a foglalt időpont miatt nem csak attól a bevételtől esik el, amelyre a vendéggel számolt, ha többen használnak egy asztalt (fodrászok esetében) vagy ágyat (kozmetikus, sminktetováló) akkor a másik vállalkozó sem jut pénzhez, holott, ha üres lett volna a dátum, akár vendéget is fogadhatott volna.



„Elveszi az időmet, a pénzemet”

Anikó évek óta sminktetoválóként dolgozik, a vendégei elégedettek vele, nem csoda, hogy egy két év alatt olyan sok kuncsaftja lett, hogy alig győzte beírni őket a naplójába. Számára ez az egyetlen bevételi forrása, a pénzügyi biztonságát pedig egy olyan „szokás” veszélyezteti, hogy egyes vendégek időpontot foglalnak, és ha mégsem érnek rá akkor, egyszerűen nem veszik a fáradtságot arra, hogy erről értesítsék a vállalkozót. A kiesés miatt Anikó az idejét és a bevételét is elbukja.

– Most lett elegem! – dohogott a telefonba a híresség. – Egy hölgy bejelentkezett, akire még a találkozónk előtti nap rá is írtam, hogy ugye jön és minden rendben lesz, de sem arra nem válaszolt, de nem jelent meg a megbeszélt időpontban sem. A telefonját nem veszi fel, egyszerűen ignorál azóta is. A tiszteletlenségnek ez olyan foka már, hogy arra szavakat nem találok! Elveszi az időmet, a pénzemet, a szakma iránt érzett szeretetemet, a bizalmamat… – mondta Anikó, majd így folytatta: – Gyökér, paraszt, bunkó dolog így viselkedni, ami nem maradhat következmények nélkül.



„Ki fogjuk tenni azokat, akik átvernek”

Molnár Anikó úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy egyre többször fordul elő, hogy eltűnnek a vendégek, és mivel nemcsak az ő vállalkozása szenvedi ezt meg, hanem több tucat szépségiparban dolgozó kollégája, mozgalmat indít.

– Már elkészítettem egy oldalt, aminek a munkaneve az, hogy „szépségipari feketelista”, egy szégyenfal. Egy olyan Facebook-oldal ez, ahova szépen ki fogjuk tenni azokat az embereket, akik ilyen ocsmány módon átvertek – magyarázta Anikó, majd hozzátette: – Természetesen nem azokról van szó, akiknek közbejött valami és azért nem tudtak eljönni. Ha szólnak, hogy nem jó az időpont, semmi baj. Aki viszont befoglal és nem jön el, azok számíthatnak arra, hogy a szégyenfalra kerülnek. Fodrászok, körmösök, sminkesek, tetoválók tucatjai küzdenek ugyanezzel a problémával, így egy országos adatbázis építésébe kezdünk, az érdekeink védelmében. Itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy azok a vállalkozók, akik érintettek, keressenek meg engem! – kérte.

„Nem akarok pénzéhesnek tűnni”

Molnár Anikó azt mondja, hogy egy ügyvéddel majd egyeztet még arról, hogy jogilag támadhatatlan legyen a szégyenfal, mert mindenképpen el akarják indítani.

– Vannak vállalkozók, akik már csak úgy írnak be időpontra, ha a vendég előleget küld. Nekem ehhez még mindig nem fűlik a fogam, még mindig bízni akarok az emberekben, és nem akarok pénzéhesnek tűnni. De a helyzet tarthatatlan! Sok-sok kollégám nevében beszélek most, akik szintén megérdemelnék azt, hogy emberségesen bánjanak velük, velünk a kuncsaftok.