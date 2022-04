Egymillióan voltak kíváncsiak arra, hogy Shakira meggyújt egy szál gyufát

Noha kétségtelen, hogy Shakira a kétezres évek elején számított igazán nagy sztárnak, azét azt túlzás lenne kijelenteni, hogy azóta eltűnt a süllyesztőben. Sőt! Azt talán nem kockáztatnánk meg, hogy népszerűbb, mint amikor mindenki azt dúdolta, hogy Whenever, Wherever, de beszédes, hogy a következő, pár másodperces gyufagyújtását is egymilliószor indították el az Instagramon egy bő fél nap alatt.

Persze a tüzes minivideó nem önmagában áll: Shakira új klipjét, a pénteken megjelent Te Felicitót reklámozza, ami két nap alatt 5 millió kattintásig jutott, és amit már csak az énekesnő szexi alakja miatt is érdemes végignézni!