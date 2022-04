Radics Gigi nem rejtegette a bájait, szuper szexi felvétel került elő róla

Másfél évvel a kislánya világrahozatala után újra bomba formában van Radics Gigi énekesnő. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy élete legjobb formájában, ha megnézzük a vadonatúj klipjét, melyet a Szív című dalához forgattak. Az új sláger szövegét és dallamát is Gigi írta, illetve ő rendezte a zenéhez készült videoklipet is.

Az eredmény fantasztikus lett. Magával ragadó az egyedi látványvilág, szemet gyönyörködtető a táncművészek mozgása Gigi mögött.

De azt is érdemes megemlíteni, hogy az énekesnő olyan szexi pózokban mutatja meg magát, ahogyan még biztosan nem látta őt földi halandó...

Ha sikerült kedvet csinálnunk a kliphez, itt lehet egybe megnézni: