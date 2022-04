Nádai Anikó a babájáról: Kapok egy életet, cserébe azért, amiért egyet elveszítettem

Édesanyja elvesztése annyira mélyen érintette Nádai Anikót, hogy azóta is áthatja a mindennapjait. A második gyermekével várandós műsorvezető erről Peller Mariann Utazás a lelked körül című adásában mesélt.

„Igazából sosem találkoztam a halállal, és amikor anyut elveszítettem, akkor az annyira hirtelen gyomron vágott, hogy azóta is áthatja a mindennapjaimat. Amikor megtudtam, hogy kisbabám lesz, akkor én ezt abszolút ennek tudtam be, hogy egyébként a páromat is anyunak köszönhetem, és hogy vigyáz rám valahonnan, és hogy ha már van ilyen, hogy újjászületés, akkor

lehet, hogy most kapok egy életet cserébe azért, amiért egyet elveszítettem.

Szóval ilyenek megfordulnak a fejemben” – fogalmazott Anikó.

A műsorvezető azért gondolja, hogy párja megismerése az édesanyjának köszönhető, mert Hajmásy Péter teljesen váratlanul lépett be az életébe.

„Azért azt tudni kell rólam, hogy általában a kapcsolataimban két hétig van rajongás, aztán elkezdem észrevenni, lehet nem is annyira tetszik, hogy ezt így mondja… kell-e ez nekem, akarom-e én ezt? Amúgy tök jól megvoltam egyedül is. És ez az első olyan kapcsolat, ahol ez sosem merült fel bennem. Annyira gyorsan egymásra hangolódtunk, és olyan boldoggá tette az életem. Nem is hittem, hogy abból a mélységből, letargiából, amiben voltam, ki tudok jönni” – mesélte.

Felborult a sorrend

Nádai Anikó a műsorban azt is elmondta, 2020. októbere óta vannak együtt Hajmásy Péterrel, és elég gyorsan megpecsételték a kapcsolatukat egy kisbabával.

Nem ez volt a terv, de így alakult. Mármint a terv ez volt, csak a sorrend kicsit felborult – fogalmazott.