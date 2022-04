Most jelentették be: 8 év után szakított a sztárpár

Natasha Lyonne megerősítette, hogy 8 év együttélés után szakított Fred Armisennel.

A szétválás oka egészen hátborzongató.

– Los Angelesben éltem Freddel és a COVID alatt. Őszintén azt hiszem, azért szakítottunk, mert egy úszómedencét akartam – mondta a The Hollywood Reporternek Natasha, majd hozzátette:

– Körülbelül annyira szeretjük egymást, mint két ember. és még mindig folyton beszélgetünk, de Freddy nem szeretne úszómedencét.

Az indok tehát banálisnak tűnhet, de a nő úgy érzi, a járvány idején egy ilyen dolog is felerősödik. A csodálatos színésznő most vett egy házat Los Angelesben, amihez úszómedence is tartozik.