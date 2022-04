Mester Tamás a háború miatt vesztette el otthonát

Mester Tamás Peller Mariann vendégeként foglalt helyet az Utazás a lelked körül kanapéján. Az énekes az elmúlt évtizedekben indult el az önismeret útján, és ma már meditációs hanganyagokat és tréningeket biztosít azoknak, akik szívesen elmerülnének a témában. A Megasztár egykori zsűritagja nyitottan szemléli a világot és abban önmagát, így ha időnként nehéz helyzetbe kerül, akkor is képes kihozni belőle a legjobbat. Az albérletben élő művésszel egy héttel ezelőtt közölte a főbérlője, hogy felmondja a bérleti szerződést: a háborútól rettegve döntött úgy, hogy eladja a lakást. Ami ezután történt, az maga volt a csoda.

– Azon gondolkoztam, hogy ez most nagy teher, mert éppen most jön ki az Avanova tanfolyam, rengeteg dolgom van, nincs is elég pénzem, mit kéne most csinálnom? Az első stressz után az jutott eszembe, hogy most ezzel én nem fogok foglalkozni, legalább 24 órát adok az univerzumnak, hogy ezt megoldja. Nem keresek lakást, nem csinálok semmit, csak elengedem a dolgot. Este felhívott a barátom, akinek van egy halastava, és azt mondta, hogy csinálna neki ott egy jurtát, mert szerinte tök jó lenne, ha ott laknék, legalább nyáron – mesélte Tamás, aki abban pillanatban érezte, ez egy sorszerű momentum volt. Ráadásul ezt a fantasztikus lehetőséget megspékeli azzal, hogy a hamarosan megjelenő meditációs CD-jét egy lemezbemutató koncert keretein belül mutatja be a helyszínen április utolsó hetében.