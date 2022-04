„Mennybe ment a csávó!” – Szem nem maradt szárazon Vavra Bence fantasztikus produkciója után – videó

Alig talált szavakat a zsűri Vavra Bence dala után: az énekes az egyéni produkciók közül utolsóként lépett színpadra a Sztárban sztár nyolcadik évadának döntőjében. Bence Sam Smith Writings on the wall című, James Bond-film betétdalt adta elő, amelyet olyan szenzációsan sikerült alakítania, hogy a stúdióban többen sírásban törtek ki. Jól látszott a dal alatt, amint Lékai-Kiss Ramóna, Makranczi Zalán és még Tilla szemébe is könny szökik. A zsűri női tagja valósággal végigzokogta az értékelést, vele együtt a többiek is csodás szavakkal illették Bencét.

Mennybe ment a csávó, ez valami fantasztikus volt!

– mondta Papp Szabi.

Fotó: Szabolcs László

– Ilyen könnyedén nehéz dolgokat nem mindenki tud megcsinálni. Nagyon hálás vagyok, hogy idejöttél.

Kirajzolódott, hogy mindegy, mit csinálsz, az ország egyik legjobb énekese vagy

– értékelte a produkciót Kökény Attila.