Megzsarolták Balázs Palit

Sokan nem is hinnék, milyen nehéz elindulni a siker felé vezető úton, amelyen olykor rosszakarókkal is találkozik az ember. A művész nemrégiben elindította a „25 éve Veletek” című online műsorát, melyben élete első országos televíziós interjúját is belefűzte. A szereplést megelőző eseményekre viszont nem szívesen emlékszik vissza, hiszen ezek mély nyomot hagytak benne.

– Vidéki előadóként akkoriban még senkit nem ismertünk Budapesten. Szükségünk volt egy kapaszkodóra, egy stabil szakmai kapcsolatra a fővárosban, aki egyengetheti az utamat. Sajnos épp olyasvalakit találtunk, aki később nagy tanulsággal szolgált – kezdte a Borsnak az énekes, s hozzátette, George a határozott stílusával, elegáns budai irodájával, és persze a nagy dumájával teljesen lenyűgözte őt.

Bár érezte, hogy valami nincs rendben a menedzserrel, ráadásul a felkínált szerződés komoly anyagi megterhelést jelentett volna a számára, az együttműködésben rejlő lehetőségek miatt mégis elhessegette a gyanakvó gondolatait. George ugyanis egy országos televízióban való bemutatkozást ajánlott fel neki. Ott helyben felhívta a Szív TV egyik műsorvezetőjét, aki elmondta, szívesen vendégül látná az énekest a Tabuk nélkül című műsorban.

– George kajánul vigyorogva csak annyit mondott, amikor letette a telefont, hogy ha aláírom a szerződést, mehetek a tévébe, ha nem, akkor vert hadként húzhatok vissza Békéscsabára. Ilyen kiszolgáltatott helyzetben még sosem voltam – árulta el a Fonogram-díjas énekes, aki összeszorított foggal ugyan, de aláírta a szerződést.

Balázs Pali fotója az első, országos nézettségű televíziós interjújáról

Forrás: Saját



Később beigazolódott a félelme, s csak nagy nehézségek árán tudott megszabadulni a simlis menedzsertől, aki az első országos interjú után az ígéretekkel ellentétben már nem egyengette az útját, a szerződésbe foglalt összegre viszont igényt tartott.

– Néhány hónappal később aztán beigazolódtak a rossz érzéseim, mert a „csoda menedzserről” kiderült, hogy egy szélhámos. Egy simlis szerencselovag. Nagy nehézségek árán sikerült csak tőle megszabadulnom. Az volt a szerencsém, hogy csak három hónapra szólt a szerződés. Az ezt követő sikereket és országos ismeretséget csak a befektetett munkának köszönhetően értem el – idézte fel a 25 évvel ezelőtti történéseket.



Töretlen siker



Az ominózus eset nem tántorította el Balázs Palit attól, hogy tovább haladjon a siker felé vezető úton, azonban megtanította arra, hogy érdemes a megérzéseire hallgatni.

– Amikor új emberekkel kerülök kapcsolatba és valami nincs rendben velük, akkor a gyomrom azonnal jelez, egy megmagyarázhatatlan érzés lesz rajtam úrrá – árulta el a Zámbó Jimmy-díjjal kitüntetett előadó.