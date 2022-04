Megsérült az Exatlon nagy esélyese, feladja a vége előtt?

A történelem ismétli önmagát, az utolsó héten, az egyéni szakaszban komoly sérülést szerzett a műugró bajnok. Pedig a legtöbben az Exatlon Hungary All Star legnagyobb esélyesének tartották, jól is ment neki a játék. De a sors közbeszólt!

Fotó: TV2

Egyszerűen csak ráugrottam a csúszdára, nagyon szerencsétlenül érkeztem, és a bal kezemmel tompítottam, ami hatalmasat reccsent, nem csak éreztem, hanem hallottam is futam közben

– mondta szomorúan a Borsnak Somhegyi Krisztián. – Abban a pillanatban azt éreztem, hogy mintha kiugrott volna a vállam, a bal kezemből teljesen elment az erő, amikor beérkeztem a medencébe, nem is tudtam húzni magam a bal kezemmel, egész a futam végéig éreztem a fájdalmat. Ha őszinte akarok lenni, a sérülés pillanatában az futott le a fejemben, hogy valószínűleg akkor itt a vége. Egy ilyen sérüléssel elég esélytelen vagyok a többiekkel szemben, de nagyon nem szeretném úgy elhagyni a játékot, hogy egy sérülés miatt hazaküldenek. Ameddig tudok, én küzdeni szeretnék és küzdeni fogok, nem adom fel.

Fotó: TV2

A műugró bajnok teljesen összeomlott, de sérülten is vállalni akarja a játékot.

– Természetesen nagyon csalódott vagyok, hogy ez megtörtént. És leginkább azért, hogy ez most, a célegyenesben történt meg, amikor karnyújtásnyira van a döntő, pláne úgy, hogy jól ment a verseny, éreztem magamban az erőt, az elszántságot, a fókuszt. Sajnos ez bekövetkezett, próbálom ebből is a pozitívumokat levonni, de a csalódottság most még nagyobb, mint a tanulság. Természetesen mindent meg fogok tenni, hogy kihozzam magamból a maximumot és továbbjussak a versenyben. Az, hogy most megsérültem, egy sajnálatos dolog, de én ezt nem fogom kifogásként használni, a lehető legjobban szeretném ezt kizárni, szeretném folytatni a versenyzést és beleadni mindent – tette hozzá Krisztián.