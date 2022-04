Megdöbbentő titok derült ki az ártatlannak tűnő Vilmos hercegről

Vilmos és Harry herceg közül mindenképp az idősebbet tartja mindenki a nyugodtabb, problémamentesebb hercegnek. Kiderült azonban, hogy bizony Vilmos is dühbe tud gurulni, sőt, a bosszúállás sem áll távol tőle.

Vilmos herceg Etonban édesanyja, Diana hercegnő egyik riválisának képét használta dartstáblának, és ezt bizony ő maga vallotta be.

Vilmos az újságíró Julia Carling fotóját dobálta, miután az a nyilvánosság előtt veszett össze Diana hercegnővel. Úgy hírlett ugyanis, hogy a hercegnő viszonyt kezdett Julia férjével, a rögbibajnok Will Carlinggal.

Diana először 1995-ben találkozott a sportcsillaggal egy elegáns Chelsea-i edzőteremben, és nem sokkal később már be is mutatta a férfit Vilmosnak. A herceg és a sportoló hamar összebarátkozott, többször is találkoztak. A sportolót még a Kensington-palotába is meghívták, ahol rögbipólókat kaptak a hercegek ajándékba.

A találkozó után azonban valamiért megszakadt a kapcsolat, ez azonban nem gátolta meg abban Julia Carlingot, hogy nyilvánosságra hozza. Nem túl finoman utalt Diana botrányos szerelmi életére.

"Ez már korábban is megesett Dianával. Mindenki csak remélte, hogy nem fog újra és újra ugyanabba a hibába esni, de látszik, hogy ez csak hiú ábránd" - fogalmazott az állítólag megcsalt asszony.

De Dianát se kellett félteni, Piers Morgannak adott egy interjút, amelyben azt mondta, Julia csak ki akarta használni a helyzetet, hogy valami csalfa kis előnyhöz jusson a szakmájában, miközben Diana évek óta nem is látta Will Carlingot. Vilmos herceg ekkor kotyogott közbe és árulta el a riporternek, hogy Julia Carling fotóját tűzte az iskolai darts táblájára.

