Lessen be a magyar sztárokhoz: Ez került ma az ünnepi asztalra – fotók

Ha a húsvéti terített asztalra gondolunk, szemünk előtt látunk főtt füstölt sonkát, főtt tojást, kalácsot, hagymát és egyéb finomságot. Elmaradhatatlan kelléke az ünnepnek a pálinka, ami egy hosszú átlocsolkodott nap után jól esik a hagyományőrző férfiaknak.

Ezen a jeles ünnepen sztárjaink sem tétlenkednek és ínycsiklandóbbnál ínycsiklandóbb asztalokkal fogadják családjukat. Nézzük meg, ki mit falatozik Húsvét ünnepén!

Vastag Csaba

A sármos énekes étteremben fogyasztja az ünnepi lakomát, amiből nem hiányozhat a zsíroskenyér és a lilahagyma. Az adagokból arra következtethetünk, hogy nem egy tipikus kockásabroszos éttermet választott e jeles nap alkalmából. Ám, hogy kivel tölti a húsvéti ünnepeket az énekes, azt egyelőre homály fedi. A fotót IDE kattintva tekintheti meg.

Till Attila

A műsorvezető nem csak fonottkalácsot süt, hanem tojásokat is fest! Igazi hagyományőrző, jól mutatja ezt a szépen terített asztal is, amin gyümölcsök sokasága sorakozik. A képről elmaradhatatlan Tilla legjobb barátja, Dubi is.

Bereczki Zoltán

Igazi terülj terülj asztalkám van a népszerű énekes-színész otthonában is. Bereczki Zoltán saját sütéséről töltött fel fotót az Instagramjára. Elmaradhatatlan a családnál a kalács és a rozskenyér is. Párja Vica és kislányuk Flóra pedig gyönyörű húsvéti díszítést álmodtak meg otthonra.

Tóth Dávid, Hódi Pamela, Iszak Eszter és Dukai Regina

Saját sütésű kalácsokból több sztárnál sem volt hiány. Kinek szebben, kinek törtebben sikerült megsütni a húsvéti fonottkalácsot. Az biztos, hogy a saját főztjénél az embernek nincs finomabb!

Horváth Gréta, Tápai Szabina, Nádai Anikó és Tóth Gabi

Legjobb a sonka! Úgy tartja a hagyomány, hogy böjt után ilyenkor lehet először húst venni magához az embernek és mi más is volna ez, mint egy jó kis főtt füstölt sonka. Néhány celebünk nem a sarki ABC-be rohant megvenni, hanem maga csinálta otthon! Ez csak emeli az amúgy is gusztusos húsvéti tálalások fényét.

Weisz Fanni

A gyönyörű modell nem csak a készítés, hanem a pusztítás pillanatait is megörökítette.

Tolvai Reni

A szexi énekesnő becsiccsentve mutatta meg közösségi oldalán friss zöldségekkel és finom húsokkal telepakolt ebédlőasztalát. A kép alatt azt írja:

Szeretlek titeket... Jó, kicsit már ittam, de akkor is..