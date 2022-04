Kulcsár Edina hasonmását szereti Csuti: Ginát is megcsalták korábban

Rengetegen szurkoltak Csutinak január óta, hogy a botrányos szakítás után olyan szerelmet érezhessen „amilyet korábban soha”. Már csak azért is, mert a az üzletember-influenszer gyermekeinek anyja, Kulcsár Edina szinte pillanatokkal a válásról szóló hír kipattanása után tudatta a világgal, hogy éppen így érez a rapper G.w.M iránt.

Nos, Csuti nem kapkodta el a dolgot, de kedden úgy döntött, megmutatja országnak-világnak szíve új választottját, Ginát. A feltűnően gyönyörű, fiatal lány láttán sokan kapták fel a fejüket, hiszen kár lenne tagadni, hogy stílusában, alkatában és úgy általában a teljes karakterében nagyon hasonlít Kulcsár Edinára.

Kísértetiesen hasonlít egymásra Csuti korábbi és jelenlegi kedvese



Ráadásul Gina is kacérkodott korábban a szépségiparral, hiszen fotómodellként dolgozott.

Persze nincs mit csodálkozni azon, hogy Csuti ismét a zsánerét választotta, ráadásul a pletykák szerint mindketten egy cipőben járnak, hiszen úgy hírlik, hogy Ginát is megcsalták, ezért ért véget a korábbi kapcsolata. A két sebzett szív így végül egymásra talált.

No, de nézzük meg részletesen a Gina és Edina közötti hasonlóságokat. Gina hajszíne és hossza is megegyezik Edináéval. A két lány szemöldöke szinte tökéletesen egyforma, mintha csak ugyanaz lenne a kozmetikusuk, de ez szinte kizárt. Arcformájuk ovális és a szájformájuk is megegyezik. És az sem elhanyagolható véletlen, hogy Gina és Edina is 31 -31 évesek.

A nyilvánvaló hasonlóság egyébként szemet szúrt Csuti követőinek is. A több mint ezer komment jelentős hányadában említik ezt meg, miközben természetesen gratulálnak a szerelmeseknek.