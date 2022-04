Király Viktor: Rettegtünk, hogy egy cápa megesz bennünket

Király Viktor elrepült feleségével Dominikára, ahol végre teljes mértékben kikapcsolódhattak. Kettesben utaztak el, Kolen nélkül, hiszen a kisfiú még olyan kicsit, hogy szinte észre sem vette azt, hogy nincs otthon anya és apa. A páros a nyolc nap alatt több kalandban is részt vett, és felváltva tartották egymásban a lelket, hiszen mindketten rettegnek a Dominikán is honos cápáktól.

– Azt tudni kell, hogy gyerekként nagyon sok cápás könyvet forgattam, gyakorlatilag belezúgtam a cápatémába. Ezért jól tudom, hogy ez a hal mire képes. El tudjátok képzelni, amikor az óceánban fürdesz, és kezd sötétedni, beékeli a gondolatodba magát, hogy bármelyik pillanatban jöhet egy cápa? Rettegtünk, és gyorsan kimentünk a partra! – mesélte el Viktor nagy beleéléssel élményeiket.

Az egy hetes egzotikus kirándulás alatt Anita szülei felügyelték a majdnem két éves csemetére.Fotó: Saját





Romantikus pillanatok

Viktor és szerelme, Anita szeretettel gondol vissza arra a hétre, amelyet együtt tölthettek.

– Végre egymásra tudtunk koncentrálni, és hogy ezt egy ilyen gyönyörű környezetben tehettük, az maga volt a mennyország – nyilatkozta Viktor, aki feleségével a mostani hosszabb távollétet egyszer már elhalasztotta, mert pont akkor kérték fel A Dal 2022 műsorvezetésére.

Viktor legújabb dalához Dominikán három óra leforgása alatt leforgatott egy klipet, melyben Anita szerepel.Fotó: Saját





Bálnák a közelben

A házaspár korábban már egy rövidebb nászútra már ugyan szakított időt, azonban most először szakadtak el Kolentől viszonylag hosszabb időre. Ki is használták az alkalmat, és a nyaraláson egy magyar túravezető csapat segítette őket az aktív kikapcsolódásban.

– Összehozott a sors Sanyival a dominikai magyar túravezetővel, aki elvitt minket egy zseniális bálnalesre, ahol hosszúszárnyú bálnákkal úsztunk együtt. Minket a hajóban csapkodtak a hihetetlen magas hullámok, a bálnák pedig karnyújtásnyira voltak tőlünk, nagyon izgalmas volt – újságolta büszkén a zenész.





Koktélok a hajón

A dominikai dzsungelbe is ellátogatott a házaspár, a túrán egy fantasztikus vízesést láttak. A Saona-sziget is úti céljuk volt az egyik nap. Az odafelé vezető úton egy partihajón utaztak, ahol koktélokkal múlatták az időt a szerelmesek. Viktort a kis testvér jöveteléről is kérdeztük.

– Most annyira kerek az életem, még nem gondolkozunk testvérben, hiszen fülig szerelmes vagyok a fiamba! – áradozott a hiresség a családjáról, és hozzátette: a munkában is szerencsére kezd visszatérni az élet, és egyre több felkérés érkezik, melynek nagyon örül.