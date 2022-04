Jöhet a második baba a gyönyörű magyar énekesnőnél

Mióta megtalálta párját Nagy Adri, fenekestől felfordult az élete: elsőként rátalált a szerelem András oldalán, megtörtént a titkos esküvő, majd négy éve megérkezett első gyermekük is, Benedek. Az addig a szinglik nagyvárosi életét élő tehetség arról mesélt a Borsnak, hogy a három fős családjuk már újra nyitott egy kisbabára.

2016-ban a szinglik életét habzsolva, rengeteget „lógtam” a barátnőimmel. Mióta Beni is velünk van, és házas ember vagyok, ez kicsit már megváltozott, mert persze nagyon sok a közös gyerekes program is, de mindig próbálunk azért kettesben is kikapcsolódni – kezdte a Borsnak Adri.

Már Adri kisfia is testvért kér magának Forrás: Facebook

A mély orgánumú énekesnő hozzátette, hogy sok szervezést és logisztikai hangolást igényel a páros programok megszervezése, de fontosnak tartják a szülők, hogy együtt is töltsenek időt. Adri teljes értékű szülőnek tartja férjét, így lelkiismeret-furdalás nélkül, nélküle is meg tud jelenni akár egy-egy rendezvényen.

A férjem nagyon jó apa, hálás lehetek érte. Közös nevezőre jutottunk hamar abban a kérdésben is, hogy mikor jöjjön a tesó. Nem tagadom, voltak nehezebb időszakok, mert Beni nagyon eleven gyerek, de mostanában kenyérre lehet kenni. A legsúlyosabb dackorszakok is abba maradtak, már jöhet a kis testvér – újságolta Adri, aki azt is hozzátette, hogy a fiúcska már ráadásul kéri is a tesót magának. A tehetséges előadó megosztotta velünk azt a hírt is, hogy úgy látja kisfia nagyon fogékony a zenére.

Adri nem szívesen mutogatja Benedeket a közösségi oldalakon Forrás: Facebook

Benedek nagyon muzikális. Könny szökött a szemembe, amikor először hallottam, hogy milyen tisztán énekel vissza valamit hallás alapján, valamint jó a ritmusérzéke, és szeret táncolni is – mesélte büszkén a fiatal anyuka, aki nem bánná azt sem, ha nyomdokaiba lépne fia, habár neki mindig a szülei mindig azt mondogatták: kell egy rendes szakma! Természetesen Adri úgy látja, hogy mindenképp támogatná gyermekét abban, amit ő elhivatottan szeretne, habár két szabályt azért felállított maguknak.

– Azt gondolom, fontos, hogy valamilyen hangszeren tanuljon, lehet az dob, gitár vagy zongora is, mert míg a zene a szellemet, az elmét szabadítja fel az embernek, úgy a sport önfegyelemre nevel – mondta a csodás hangú énekesnő, aki maga is sűrűn énekel altatódalt Beninek esténként.