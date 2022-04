Elárulta a Dancing with the Stars jóképű táncosa, kész-e a családalapításra

Hegyes Bertalant, a Dancing with the Stars táncosát már többször próbálták összeboronálni partnereivel. Tavaly októberben Nagy Rékával el is csattant közöttük egy csók, méghozzá élő adásban, ami után Berci így beszélt a kapcsolatról:

– Sokkal több van közöttünk, mint barátság. Lelki társak vagyunk. Sokkal több mindent megosztunk egymással, mintha csak barátok lennénk.

A történetnek azonban nem lett folytatása a nyilvánosság előtt, és ezt Berci követői egyáltalán nem bánják, hiszen a jóképű táncos rendszeresen oszt meg magáról pikáns képeket is, amitől a rajongók szinte megőrülnek.

Berci most egy Kérdezz-felelek kapcsán válaszolt arra, miként áll a családalapítás gondolatához. Mint kiderült, a 28 éves férfit néha idegesíti a gondolat, hogy lassan itt a harmadik iksz, de úgy érzi, a világ rendje nagyon durván felborult.

Rohadtul nem vagyok ebben a fázisban

– válaszolta Berci, aki szerint nem is kell aggódni ezen a kérdésen.