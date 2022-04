A népszerű színésznő kendőzetlen őszintességgel beszélt Vajna Timiről

Vajna Timi és Andy Vajna 2013-ban kötötték össze az életüket az életüket hivatalosan. A nagyszabású esküvőre több világsztár is meghívást kapott, többek között Antonio Banderas, Arnold Schwarzenegger és Goldie Hawn is. Az Oscar-díjas színésznő a nagy napon köszöntőt mondott, melyben őszintén beszélt arról, hogy látja Andy és Timi szerelmét. Az ominózus köszöntőről felvétel is készült, amelyet Timi az Instagram-oldalán 24 óráig látható storyba töltött fel. Bár tavaly eljegyezte új párja, Andy iránti érzései a producer halála után sem múltak el.

Timi, egy igazi napsugár vagy. Folyamatosan mosolyogsz, csillog a szemed, kedves vagy, szerető és gondoskodó. De a lényeg, hogy boldoggá teszitek egymást. Andy, soha nem láttalak még ilyen boldognak. Ti vagytok a legszebb pár, és csupa jó dolgokat kívánok nektek, tartsátok meg ezt a boldogságot - mondta Goldie.