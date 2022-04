Őrülten szexi: Szétnyílt a felső Gabriela Spanic csodás dekoltázsa felett – fotó

Egészen a döntőig táncolta magát a Dancing with the Stars első évadában Gabriela Spanic, aki ezalatt az egész országnak megmutatta, hogy elképesztően jó formában van. A 48 éves színésznő folyamatosan tartja a kapcsolatot rajongóival a közösségi oldalain, így hát nem is csoda, hogy világszerte imádják a szappanoperák koronázatlan királynőjét.

Gaby ezúttal is megosztotta kivételes bölcsességét követőivel, mint írja: „az élet egy folyamatos tanulás!”. Hozzáteszi:

Tanulnunk kell a hibáinkból, és napról napra több tudásra kell szert tennünk. Nem vagyunk tökéletesek, de minden nap egy új lehetőség arra, hogy jobb emberek legyünk.

A színésznő a posztban arra kérte rajongóit, hogy írják le kommentben, mit tanultak idén az élettől, illetve abban is segítséget kért, hogy választani tudjon a mellékelt fotói közül.

Ahogyan az várható volt, a kommentszekció nem tudott egyértelmű döntést hozni a kérdésben, Gaby elképesztően szexi dekoltázsa azonban velünk együtt mindenkit elvarázsolt.