Kimondták a két nevet: Ők az Exatlon All Star nyertesei?

Kőkemény heteken vannak túl az Exatlon Hungary All Star versenyzői. De már csak két lány és két fiú vár arra, hogy övé legyen a végső győzelem. A második és harmadik évad női nyertese, Busa Gabi és Szente Gréti. A fiúknál pedig Herczeg-Kis Bálint és Jósa Danny küzd meg a fődíjért. A pénteki első fordulót a két Kihívó nyerte meg saját választott pályáján. De mi lesz ma?

Fotó: TV2



Mischinger Péter

– Nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, én Rozs Gergő-Somhegyi Krisztián döntőt jósoltam. Mivel Kihívó vagyok, Bálintnak szurkolok, de valami azt súgja, Danny fog nyerni. Nagyon rutinos, sokat párbajozott, és nagyon ott van fejben! A lányoknál nem lehet más, Csak Gréti! Csőlátással készült erre, minden nap edzett, gyakorolta az ügyességit. A céltudatos készülése miatt szerintem legyőzi Busa Gabit, pedig ő is nagyon erős versenyző. Őket is vártam a döntőbe.

Fotó: TV2



Virág Andris

– Bárki is nyeri meg az All Start, ők már mindannyian megérdemlik, hogy nyerjenek. Jó lett volna velük ott lenni és megszorongatni a fiúkat az utolsó futamokon. Nem titok, én Bálintnak szurkolok, nagyon rég ismerjük egymást, de természetesen örülni fogok, annak is ha Danny emeli magasba a trófeát.

Fotó: TV2



Tóth Janka

– Busa Gabinak és Dannynek szurkolok, ez nem is kérdés. Gabi nagyon közel került a szívemhez, elképesztően ügyes és koncentrált, minden tisztelem az övé, végig stabil volt. Mint ahogy Danny is, aki tavaly későn érkezett a játékba, így is a döntő előtt esett ki. Szerintem saját pályájukon mindketten nyerni tudnak.

Fotó: TV2

Huszti Kata

– Grétit és Gabit vártam én is a döntőbe, meg is érdemelték, mindketten határozottak, formában vannak. De szerintem Gréti fog nyerni, nem azért, mert közel áll hozzám, hanem mert ő a legjobb! A fiúknál igazából nagyon szurkoltam, hogy Nagy Dani legyen a győztes, de nem jutott be. Bálint és Danny közül azért Dannyt mondom, mert ő rengeteget fejlődött, nagyon megérdemelné!