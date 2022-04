Elképesztő karrierlehetőségek várnak Donatellára

Eddig még csak modellként ismertük meg Hunyadi Donatellát, de elmondása szerint ő énekesnő szeretne lenni. Jelenleg a Zeneakadémián tanul, és operaénekesi babérokra kíván törni.

– Most vagyok másodéves a Zeneakadémián, és már koncertezni is elkezdtünk rendszeresen. Megismertem egy orgonistát, akivel jótékonysági koncerteken veszünk részt: most például a Bazilikában a menekültek megsegítésére énekeltünk. Klasszikus ének szakra járok, legtöbbször templomokban énekelek, de nem áll tőlem távol más műfaj sem. Az nem titok egyébként, hogy első évben Szegedre jártam, mert oda vettek fel, viszont sokat képeztem magam, ezért átkerültem a Zeneakadémiára. Sokszor azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, de a tanáraim mindig megerősítenek abban, hogy de, és csináljam tovább – mesélte a Reggeliben.