Nehéz betelni az 56 éves Liz Hurley továbbra is tökéletes bikinis testével

Hiába dolgozik az idő vasfoga, Liz Hurley-n mintha nem találna fogást. A modell már 56 éves, és még mindig olyan testtel bír, amit a feleannyi idősek is megirigyelnének. Természetesen nem is rest megmutatni alakját időről időre, méghozzá megfelelően kevés textillel takarva. Ebben a szellemben állt, illetve hát feküdt kamera elé most is egy aprócska bikiniben, rajongói legnagyobb örömére.

A modell – akit néhanapján fia, máskor saját, nyolcvanéves anyukája fotóz – korábban elárulta: fiatalságának egyik titka, hogy a legmelegebb órákban kerüli a napsütést.