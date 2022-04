Családja nincs, a Gellért fürdő személyzete gondoskodik Bradányi Ivánról

A Metropol szomorú információ birtokába jutott. A legtöbb pesti fürdőnek szinte stabil napi törzsközönsége van, így van ez a Gellért fürdő esetében is. A patinás uszoda közösségének tagjai látásból legalábbis, de elég jól ismerik egymást. Nem csak ők egymást, de a fürdő személyzete is őket. A megszokott hosszok leúszása után, ami lényegében egy napi rituálénak felel meg, többen összeülnek és szauna előtt, után vagy közben élénk beszélgetések folynak kultúráról, politikáról, sportról. Itt lényegében mindenki ismer mindenkit. Így történhetett meg, hogy egy nap hiányolni kezdték Iván bácsit, aki szinte minden napját a Gellértben kezdte. Egy napon azonban nem jött. Aztán másnap és harmadnap sem. Mi történhetett? – tette fel a kérdést a személyzet egyik tagja, aki aggódni kezdett, hiszen „Iván bácsi” elmúlt már 90 éves. Kis idő múlva az egyik napi törzsvendég hozta a riasztó hírt, hogy „Iván bácsi”, aki nem más, mint az egyik legismertebb slágergyáros, azaz Bradányi Iván, kórházba került, nincs családja ezért a fürdő dolgozói igyekeznek segíteni neki, hogy méltó körülmények között lehessen.

Kicsoda Bradányi Iván?

A Ciszterci rend Szent Imre Gimnáziumába járt, 1948-ban érettségizett, az egyel alatta lévő évfolyamba járt Latinovits Zoltán. 1949-ben lépte át először a Magyar Rádió kapuját, ahol összesen 58 évig dolgozott. Hogyan lett belőle éppen dalszövegíró? Szülei 1943-ban elvitték a Vígszínházba, ahol Eisemann Mihály Fekete Péter című zenés darabját játszották. A kisfiúnak annyira megtetszettek a dalok, hogy hazafelé azt mondta édesanyjának, márpedig ő dalszövegíró lesz. Bradányi Iván Első dala a Sétahajó lágyan ring a Dunán volt, melyet Hollós Ilona (1920-1993) adott elő.

1956-ban elhagyta az országot: előbb Ausztriába ment, majd Angliába, aztán Franciaország, Olaszország és Spanyolország következett. Ennek megfelelően német, angol, francia, olasz és spanyol nyelveken beszél. 1972-ben jött haza újra, úgy érezte, csak itthon tud igazán dolgozni. Cserháti Zsuzsa volt az, aki mély benyomást gyakorolt rá, vele dolgozott a legtöbbet. Amikor 1976-ban megszületett Cserháti kisfia, Bradányi egy csokor rózsával és egy borítékkal kereste fel az énekesnőt a kórházban: a borítékban az „Édes kisfiam” szövege lapult. A dal azonnal óriási sikert aratott. Sok dalt írt és fordított Máté Péternek, de mennyiség szempontjából Záray Márta-Vámosi János duónak, és Korda Györgynek írta a legtöbb dalt. Hitvallása szerint jól kell ismerni az énekest, akinek dalt ír, hiszen az énekes a zeneszerző és a dalszövegíró társszerzője.

Színészek, akiknek dalokat írt

Tolnai Klári

Mezei Mária

Ruttkai Éva

Darvas Iván

Latinovits Zoltán

Mensáros László

Sztankay István

Rajzfilm és musical

Eddig nagyjából 300 Disney filmet fordított magyarra. Többek között az Aranyhaj és Bűbáj című rajzfilmeket is. Egyik legismertebb munkája A kölyök című musical, melyet 1992. december 18-án mutatott be az Arizona Színház. Eddig összesen körülbelül 3500 sláger szövegét írta meg.

Csongrádi Kata igyekszik segíteni

Bradányi Iván jó kapcsolatot ápolt S. Nagy Istvánnal és Csongrádi Katával is. Az énekesnő a Metropoltól értesült a dalszövegíró állapotáról. - Nagyon sokat jártunk össze, többször voltam is nála. Éppen most készítek egy húszrészes műsort a Zenebutik csatornán Slágergyárosok Csongrádi Katával címmel. Ebben a 11. rész szól majd Bradányi Ivánról. Boldogan vállalta, eljött és egy sereg kulisszatitkot osztott meg velem az életéről, munkáiról és persze nagyon sok fotót is kaptam. Rengeteget nevettünk, mert fantasztikus humora van. Akkor mondta, hogy ő a meztelen dallamokat szereti, mert azokat aztán a szavak ruhájába öltöztetheti. Ő mindig csak vidám dolgokkal volt hajlandó foglalkozni, nagyon remélem most is így van ezzel. Most, hogy hallottam, mi történt vele, megpróbálom felhívni és bemenni hozzá a kórházba. Megpróbálok tenni valamit, nem fogjuk magára hagyni – ígérte Csongrádi Kata.