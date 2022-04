Berki Mazsi kamerák előtt vallotta be: ekkor romlott meg a házassága

Mexikó homokos tengerpartján mentette meg a házasságát Berki Krisztián és Mazsi. A házaspár lánya tavaly novemberben született, az apa szerint Emma érkezése borította fel az életüket, Mazsi viszont most elmondta, hogy másként látja a helyzetet.

"A kicsivel több mint egy évvel ezelőtti buszos ügye volt az, ami megborított valamit. A várandósságom alatt ezért elég sokat veszekedtünk" - mondta el a Mokkában Mazsi, hozzátéve, hogy Berki abban az időszakban nagyon magába zárkózott és elmarta maga mellől az embereket.

"Most azt kell, hogy mondjam, hogy jól vagyunk. Nagyon jót tett nekünk ez a három hét Mexikóban, hogy csak ketten, illetve hárman voltunk a lányunkkal. Krisztián Emmához is közelebb került, olyannyira, hogy amióta hazajöttünk, már kétszer hagyhattam egyedül őket" - mesélte, a stúdióban pedig a baba is velük volt az élő adásban.

Berki Krisztián hálás a feleségének, amiért kitartott mellette. "Szerencsésnek mondom magam, mert Mazsi mellém állt, közölte, hogy nem akar elválni, mert az nem megoldás" - mesélte.