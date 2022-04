Aggódnak a rajongók: Súlyos műtéten van túl az Omega gitárosa

Molnár György, az Omega szólógitárosa már nem először kellett, hogy megküzdjön betegségeivel. A zenész 2018-ban már egyszer szívritmuszavar miatt kórházba került. Akkor a húgyhólyagján találtak két daganatot, amiket sikeresen eltávolítottak, és azóta nem volt panasza. Mostanáig. Kedden ismételten meg kellett műteni, ami miatt menedzserét, Trunkos Andrást hívtuk fel.



– Nem tudunk még mi sem sokat, de jól van. Próbáltam tőle érdeklődni, nem volt még olyan állapotban, hogy beszélgetni tudjunk. Ismételten meg kellett megműteni, és most még mi is várunk arra, hogy pontosan milyen állapotban van a Gyuri. Nehéz erről beszélni, mert amíg én sem tudom vele felvenni a kapcsolatot, addig nem vagyok benne biztos, hogy mit mondhatok el és mit nem – nyilatkozta újságírónknak az Omega menedzsere, aki lapzártánkig még mindig nem tudta elérni Elefántot. A gitárost lapunk is többször próbálta elérni, de nem jártunk sikerrel.

Pár nappal ezelőtt azonban a legendás zenész nyilatkozott állapotáról és megosztotta a nagyvilággal, mi is vár rá az elkövetkezendő napokban.

Elefánt még műtéte előtt úgy nyilatkozott, hogy nincs jó állapotában, ám reménykedik, hogy az élete utána visszatér a régi kerékvágásba. Megígérte követőinek és rajongóinak, hogy ahogy vége van ennek a nehéz időszaknak, akkor hírt ad majd magáról.



Az Omega sztárját 2018-ban támadta meg a rettegett kór. Abban az időszakban azt nyilatkozta, hogy a hetvenedik életévét taposva egyedül attól fél, bármi is történik vele, nem akarja magára hagyni a feleségét és a két kisfiát. A Bors is szorít, hogy hamar felépüljön.