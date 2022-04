A szemét közül mentették ki Varga Irén kutyáit az állatvédők

Áldatlan állapotok közül mentették ki az állatvédők a netes sztár, Varga Irén kutyáit a celeb piliscsévi házából. Mint a Szurkólok az Állatokért Gerecse és Környéke Alapítvány Facebook-bejegyzéséből kiderült: több bejelentést is kaptak arról az elmúlt időszakban, hogy Irénke egy melléképületben, a szemét között tartja egyik kutyáit, amelyek többször az utcán mászkáltak gazdátlanul. Később arról is kaptak fotót, hogy a kutyusokat láncon tartja a celeb. - számolt be róla a KEMMA

Az állatvédők április 24-én intézkedtek a háznál, ahol végül Irénke és párja, Lacus beleegyezett abba, hogy átadják az alapítványnak az egyik kutyát, Rongyot.

Láttuk hogy a kis barna kutyus nincs megkötve, a fekete viszont igen. Beszélgettünk az ott lakókkal és láttuk, ahogy az egyik utcabeli kergeti, majd hazaviszi az utcán kóborló állatot. Hívtuk a jegyzőt és a polgármestert is, de sajnos hiába – írták az állatvédők a posztban.

Végül közösen meggyőzték a netes celebet, hogy a másik kutya, Dugó (Pocok) is hadd menjen velük. Kiemelték, hogy a kutyusok oltásai rendben vannak, egyikőjük sem sovány. Sőt: Dugó egészen jól táplált állapotban került hozzájuk.

Varga Irén egy TikTok-videóban reagált a kutyusok elszállítására.

"Elvitték a Pockomat meg a Rongyomat. Bár önszántamból adtam oda, mert más választásom nem volt" – mondta.