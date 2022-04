A besúgó stábjának házibulijától volt hangos a Millenáris

A besúgó egy 1985-ben játszódó fiktív történetet bemutató sorozat, amely nemcsak cselekményében, de a korszak megidézésében is nagyot villant. Ezt az utánozhatatlan 80-as évekbeli hangulatot teremtette meg az esemény is, amely valójában az HBO Max és a sorozat stábjának saját házibulija volt. A különleges, szezon közi időpont apropója az esemény jellegéből adódott: egy házibuli akkor a legjobb, ha a csapat már ismeri egymást, de nincs elköszönés, év vége hangulat.

Mint minden ilyen esemény, ezúttal is vendégek megérkezésével indult az esete. A lila szőnyegen mindenki magyar tervezők és márkák ruháit viselte. Ördög Tamás, Lengyel Benjámin, Borbély Richárd (Nanushka ingben és Jewels for Dingoes karkötővel jelent meg) és Márkus Luca (aki NINI táskát viselt) nyitották a sort, akiket Varga Ádám (Jewels for Dingoes nyaklánccal dobta fel a szettjét), Vas Judit Gigi (akin egy Rienne Creation fülbevaló volt), Hermányi Mariann (aki a Tomcsányi nadrágot Jewels for Dingoes fülbevalóval egészítette ki) és Patkós Márton, valamint Szász Júlia (aki Tomcsányi szoknyát és Jewels for Dingoes ékszert viselt) és Váradi Gergely követett. Szorosan utánuk befutott a sorozat két rendezője Miklauzic Bence és Mátyássy Áron, valamint a forgatókönyvet is jegyző alkotó, Szentgyörgyi Bálint.

"Számomra egy négy éves folyamat ünnepi vége volt a tegnapi házibuli. A legjobb dolog volt együtt látni olyan arcokat, akiket szeretek az életem különböző területeiről és büszkének lenni A besúgóra” - mondta Szentgyörgyi Bálint, a sorozat kreátora.

A „házigazdák” után az HBO korábbi produkcióinak színészei is megjelentek az eseménye: Ónodi Eszter, Olasz Renátó Döbrösi Laura, Bakonyi Csilla, Végh Zsolt és Staub Viktória az Aranyéletből; Szamosi Zsófia, Borbély Alexandra és Sztarenki Dóra a Terápiából. De a vendégek között volt Nagy Adri, Viszkok Fruzsi, B. Nagy Réka és férje Konkoly Dávid, Dr. Kis-Dobó Ági és férje Kis Csaba, Kajdi Csaba, a Nemakarokbeleszólni oldal megalkotói Fancsikai Eszter, Bányai Judit és Tapasztó Orsi, Budavári Fülöp, Család Bence, a Skip Intro podcast műsorvezetői (László Viktória, Márta Dávid és Inzsöl Júlia) valamint a „tiktok generáció” képviselői Verebélyi Vivi és Nagy Norbi, Stumpf Patrik, Bóna Bia, Sápi Vivi és Nagy Emma is.

“Imádtam az esemény közvetlen és kötöttségek nélküli hangulatát, ez tényleg egy igazi házibuli volt, tele jó emberekkel, ahol elengedhettük magunkat. A besúgó és az egész 80-as évek nekem a gyerekkoromat idézi, ezért is szeretem nagyon ezt a sorozatot”- mondta el Tapasztó Orsi.

“Ez egy különleges alkalom, mert a férjem sohasem szokott elkísérni ilyen eseményekre. A besúgó iránt viszont rajong, így mindenképpen itt akart lenni. Remélte, hogy az Európa kiadó lesz a meglepetés zenekar, és bár ez nem jött be, annak nagyon örült, hogy a Mocskos Idők azért a sorozat színészeinek előadásában elhangzott” - mesélte Nagy Adri, aki öltözékében is teljesen hozta a 80-as évek hangulatot.

“Az én férjem is a sorozat rajongója, olyannyira, hogy az eseményen teljesen elvegyült a színészek között, egy pillanatban azon kaptam magam, hogy már az ő társaságukban beszélget” - tette hozzá Dr. Kis-Dobó Ági. “De szerencsére nekem is volt témám a csapattal. Kiderült, hogy többekkel, például a Pankát alakító Márkus Lucával ugyanabba a suliba jártunk, még Debrecenben.”

Az eseményt teljes egészében áthatotta a kor szelleme: a résztvevők tárcsázós telefonnal, tányérsapkával és a sorozatban is feltűnő, sárga Lada taxival fotózkodtak, csocsóval, flipperrel, gombfocival és sakkal ütötték el az időt, majd két kis teremben Rambo és Scarface álnéven (utalások a sorozat 4. részére) előzetesen megnézhették A besúgó 6. és 7. részét.

A filmezést rögtönzött dzemmelés váltotta, amelyet a sorozat két sztárkaraktere Karcsi (Borbély Richárd) és Máté (Varga Ádám) kezdett, majd átadták a terepet a Carson Coma zenekarnak, akik a koncertjükön a sorozathoz készült Bábu vagy című KFT feldolgozást is előadták a résztvevők legnagyobb örömére.

Az este során a csapolt sört a Mad Scientist csapata, míg a borkínálatot a Holdvölgy Birtok szolgáltatta.

A hajnalig tartó bulit a szervezők legnagyobb örömére nem jelentették csendháborításért, így a rendőri jelenlétet csak Thuróczy Szabolcs és Ördög Tamás képviselte, akik a sorozatban állambiztonsági ügynököket alakítanak és éppen a 6. részben csapnak össze.

A besúgó új részei minden pénteken az HBO Maxon érhetők el.