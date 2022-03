Tetoválás lett Will Smith nyilvános pofonjából

Nem kellett sokat várni arra, hogy legyen egy őrülten bátor ember, aki az amerikai tévétörténelem egyik legmegosztóbb, és mint ilyen, legfelejthetetlenebb friss jelenetét magára varrassa... Igen, most is Will Smith pofonjáról van szó, melyet Chris Rock arcán helyezett el élő adásban, macsó indíttatásból, hiszen az Oscar-gála műsorvezetője nyilvánosan viccet csinált a betegsége miatt megkopaszodott Jada Pinkett Smith-ből.

A pofonról készült felvétel sokakban mély nyomot hagyott Fotó: BRIAN SNYDER REUTERS

A suckytattoos nevű Instagram-oldal egy olyan közösség, ahol kifejezetten csúnya, nyelvtanilag helytelen, rosszul sikerült vagy épp szokatlan testfelületre felvitt tetoválásokat mutat be. A béna tetkók oldalán szerda délelőtt debütált az ikonikus mozdulatsor, melyet a bőr gazdája élete végéig magán hordozza.

Ha megnézné a pofont videón is, íme: