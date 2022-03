Tragikus hírt közölt rajongóival a magyar énekes

Torres Dani életében hagyománnyá vált, hogy minden év elején maga mögött hagyja Magyarországot egy időre és elutazik Ecuadorban élő családjához. Így tett most is, és a születésnapját azzal ünnepelte meg, hogy híres hegymászó édesapjával együtt több hegycsúcsot is meghódítottak. Hazaérve több interjúban is elmondta, nagyon hálás a sorsnak, amiért egy év után nagyszüleit is megölelhette. Akkor még nem tudhatta, hogy nagypapáját utoljára láthatta. Hazaérkezése után néhány nappal tragikus hírt kapott: nagyapja örökre lehunyta a szemeit. Dani megható sorokkal búcsúzott tőle a közösségi oldalán.

- Nagypapámnak olyan tudása volt természetről, növényről-állatról, hogy 3 adjunktus is megirigyelhetné - írta a zenész, aki hosszasan részletezte, milyen kiemelkedő tagja volt a családjának és a közösségnek, ahol élt.