Tornóczky Anita újabb részleteket árult el az eljegyzésről

Az egykori műsorvezető és kedvese, Miklós négy évvel ezelőtt ismerték meg egymást, s már az első pillanattól kezdve megvolt köztük az a bizonyos szikra. Azóta is teljes harmóniában élnek, így nem volt számukra kérdés, hogy egy nap hivatalosan is szeretnék összekötni az életüket.

Az okleveles rehabilitációs kutyakiképzőként dolgozó Anita korábban elmondta, a konzervatív értékek fontosak a számára és nem lenne ellenére a házasság, azonban egyáltalán nem sürgette a párját a lánykérést illetően. Éppen ezért óriási meglepetésként érte, amikor szerelme a legváratlanabb pillanatban feltette neki a nagy kérdést.

– Napra pontosan négy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, egy síelésen kezdődött és most is havas környezetben léptünk egy nagy szinttel feljebb – írta Anita az Instagram-oldalán, s egyúttal az eljegyzési gyűrűt is megmutatta.

A Borsnak további részleteket is elárult a lánykérés pillanatáról.

Semmit sem sejtettem, abszolút meglepetés volt. A megismerkedésünk negyedik évfordulójának napját ünnepeltük. Elmentünk síelni és egy kicsit megálltunk pihenni. Leültünk a hóba és egyszer csak megkérte a kezemet – mesélte boldogan, s hozzátette, egy pillanatig sem hezitált azon, hogy mit feleljen, azonnal igent mondott Miklósnak.

Ahogy Anita mondja, egyelőre még nem esett szó arról, hogy mikor és milyen körülmények között szeretnék megtartani az esküvőt, egy dologban azonban mindketten biztosak.

– Abban egyetértünk, hogy nem szeretnénk világra szóló lakodalmat, inkább egy kisebb, meghitt esküvőt képzelünk el – mondta az egykori műsorvezető, aki arra a kérdésre is választ adott, hogy felmerült-e már köztük a családalapítás gondolata.

– Erről még nem beszéltünk konkrétan, de nyilván egyik lépés után jön a másik – fűzte hozzá Anita, aki érthető módon a felhők fölött lebeg a boldogságtól.