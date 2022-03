Sztrókot kapott Zámbó Jimmy testvére

Vasárnap agyvérzést kapott Zámbó Jimmy legidősebb testvére, György.

György bátyánk ismét kórházban van és nagyon aggódunk is érte, hiszen két évvel ezelőtt egyszer már átesett egy súlyos agyvérzésen, amiből még nem épült fel teljesen. Most az volt a szerencse, hogy épen nála volt a gyógytornász, aki azonnal felismerte a stroke tüneteit és hívta a mentőket. A segítség pillanatok alatt meg is érkezett és nagyon gyorsan bevitték a Honvéd Korházba, ahonnan az első vizsgálatok után átszállították a Nyírő Gyula Kórházba, ahol jelenleg is kezelik" - nyilatkozta az Origónak Zámbó Árpy.

Hozzátette, György a lehető legjobb kezekbe került.

Már van egy pici javulás az állapotában. Járni még csak segítséggel tud és a beszédével is vannak gondok, de van remény a további javulásra - tette hozzá Zámbó Jimmy testvére.