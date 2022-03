Szétszedik a nők a YouTube romantikus sztárját

Szétszedik a nők, mégis már tizenhét éve hűséges a feleségéhez Lorenzo! A népszerű énekes gyerekkora óta vágyott a színpadra, a nagy áttörés azonban néhány éve érkezett meg az életében: Aranyszemek Danival közös száma, a Kamavtu Me Kamavtu több milliós nézettséget produkált, azóta pedig Lorenzo koncertnaptára teljesen tele van.

A legtöbb rajongó nő

Rajongótábora nyolcvan százaléka hölgyekből áll, és bár sokszor tesznek neki ajánlatokat, ő hűségesen kitart imádott kedvese mellett.

– A párommal közel húsz éve vagyunk együtt, de a mai napig ugyanúgy udvarolok neki, mint a kezdetekben. Romantikus típus vagyok, nemcsak a zenei munkásságomban, de a magánéletemben is. Ezt hölgyek szeretik, nem véletlen, hogy közülük kerül ki a rajongóim túlnyomó része. Én azonban hűséges vagyok, és ezt a feleségem is tudja. Sosem jutna eszébe féltékenykedni, tudja, hogy megbízhat bennem – mondta el a Metropolnak Lorenzo.

Fájdalmas akció

Az énekes ennek ellenére nem tagadja, hogy vannak, akik nem értik meg első szóra, hogy nála nem szabad az út, és emiatt egészen elképesztő helyzetekbe is került.

– Egyszer egy rajongóm valahogy felszökött a turnébuszunkra, odarohant hozzám és beleharapott a nyakamba. Teljesen ledöbbentem én és a zenésztársaim is, annyira váratlanul ért a fájdalmas akció! – árulta el nevetve.

Apjára ütött

Lorenzo családjában több tehetség is van: fia, a tizennégy éves Ármándó az utóbbi időben kezdte mutatni a zeneiség jeleit. Most már közös daluk is van, a Százezer csillag az égen óriási népszerűségnek örvend.

– Tavasszal jelenik meg a második nagylemezem, amit egy koncerten mutatok majd be. Ott debütál majd élőben a fiam is, aztán meglátjuk, mennyire érdekli a színpad. Egy biztos: én nem erőltetek semmit, azt szeretném, ha a saját útját járná. A legfontosabb, hogy tanuljon, így remélem, a barátnőzéssel is vár még néhány évet.

Beütött a járvány

Lorenzo és családja tavaly tavasszal nagyon megszenvedték a koronavírus-járványt: először az énekes, majd a felesége kapta el a vírust, mindketten az intenzív osztályra kerültek, oxigénmaszkkal lélegeztették őket.

– Több mint két hetet voltam kórházban, iszonyatosan szenvedtem. Amikor pedig megtudtam, hogy a feleségem is bekerül, nagyon megijedtem. A szerencse az volt, hogy közös kórtermet kaptunk, így ott voltunk egymás közelében. Mélyen hívő család vagyunk, ezért rengeteget imádkoztunk, Isten segítségével pedig túléltük a betegséget. A színpadot viszont onnantól, egészen mostanáig hanyagoltam. Hetvenkét lekötött fellépésem volt, amikhez már felvettem az előleget, összesen négymillió forintot. Azonban a teljes összeget visszafizettem a szórakozóhelyeknek, és inkább a gyógyulásra koncentráltam. Én szerencsére megúsztam utótünetek nélkül, de a kedvesem szíve még mindig szúr néha.