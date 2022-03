Stohl András: Marics Peti még másnap is felhívott, hogy minden rendben van-e

A műsor kapcsán a mai Mokkában Stohl András beszélgetett Mádai Viviennel és Pachmann Pérerrel. András mesélt a felkészülésről, az eddigi élő showkról, a múltkori adás apró balesetéről, és arról is, hogy most vasárnap megint új oldaláról kell megmutatkoznia. Sub Bass Monster bőbébe bújik ugyanis, így a nézők most egy vérbeli rapperként láthatják majd a népszerű színész-műsorvezetőt.