„Az Alexandra sokkal jobb nő!” – Kőkemény beszólást kapott Meggyes Dávid, a külseje miatt támadták

Horváth Gréta egykori kedvese egy ideje egy másik hölgy oldalán mutatkozik, új párja pedig nem más, mint a Dancing with the Stars egyik profi táncosa, Stana Alexandra. Meggyes Dávid körül már a szakítás alatt is gyűlni kezdtek a viharfelhők – már ami a közösségi oldalát illeti. Ez derül ki az üzletember legutóbbi Instagramon tartott kérdezz-felelek játéka során is. Dávid csúnya beszólást kapott az egyik követőjétől, aki a külsejére tett megjegyzést.

Mennyire érzed magad kínosan, hogy az Alexandra sokkal jobb nő, mint amilyen pasi te vagy?

– tette fel a kérdést egy Instagram-felhasználó, amire az üzletember hosszas, velős választ adott.

– Kínosan semmiképp! Nézhetjük úgy, hogy ez egy hatalmas bók, mert ezek szerint a külsőmön kívül egyéb értékeimet is elégnek tart egy ilyen gyönyörű nő! Vagy azértis ragyog úgy, mint eddig soha, mert egy ilyen férfi van mellette!

Sorolhatnám még, de a kérdésedből ítélve elég korlátolt vagy ahhoz, hogy komolyabban belemenjünk.

–írta Dávid Instagram-sztorijában.