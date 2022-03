"Senki kedvéért ne változz meg!" - Meglepő titkot árult el lányáról Rubint Réka

Schobert Lara ma ünnepli névnapját, édesanyja pedig arra vállalkozott, hogy számokkal alá is támassza a Lara név jelentését. Azt mondják Nomen est Omen, azaz a név kötelez.

– Boldog Névnapot Kicsi Larám és Boldog Névnapot Mindenkinek, aki ma ünnepli a névnapját!

– írta kis közösségi oldalára a büszke anyuka. Majd folytatta a számokkal.



Azt mondják, hogy a nevünknek különleges, egész életünket meghatározó jelentése van. A számmisztika szerint a Lara név számmisztikai elemzése: L ( 3 ) + A ( 1 ) + R ( 9 ) + A ( 1 ) = 14 ( 1 + 4 )

– kezdte Réka a fejtegetést, és tovább is ment. Ezek szerint a Lara névszáma: 5. Az anyuka elmondta, hogy a számmisztikusok pontosan tudják, hogy az 5-ös szám jegyében született ember életét a korlátlan szabadság jellemzi. Könnyedén veszi az életet: optimista és bizakodó. Szereti (és halmozza is) az élvezeteket: szenvedélyes és titokzatos. Könnyen lázba jön, de lelkesedése hamar el is száll. Sosem tervez hosszú távra, inkább a pillanat örömét élvezi. A szerencse is általában mellé szegődik.



Pontosan ilyen vagy és SOHA ne is változz meg, senki kedvéért! A legfontosabb úgyis az egészséged, a gyönyörű lelked és az értékrended!

– fejezte be a gondolatmenetét büszkén a fitnesz-mama.